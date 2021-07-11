Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в розкішному образі на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка нещодавно стала мамою для дівчинки, народженої сурогатною матір'ю, часто радує публіку яскравими фото і відео своєму Instagram. Так, цього разу 51-річна зірка поділилася яскравим відео, на якому позує на зйомках в розкішному образі.

Як видно, Наомі відображена в цікавій локації, вона з'явилася перед камерою в довгій червоній сукні цікавої текстури, яка красиво лягла по ідеальній фігурі, підкреслюючи її. Волосся моделі розпущене і трохи майорить від вітерця, а на її обличчі яскравий макіяж, в руці красуня тримає блакитну повітряну кульку, яка погойдується на вітрі.

У підписі до відео Кемпбелл написала: "Happy new Moon". А фанати тут же почали активно коментувати публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Красуня", "Так гаряче", "Ти прекрасна", "Така класна", "Леді в червоному", "Щаслива сьогодні ввечері", "Люблю тебе дорога".

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