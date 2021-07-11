Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в роскошном образе на съемках

Как сообщает Politeka.net, известная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно стала мамой для девочки, рожденной суррогатной матерью, часто радует публику яркими фото и видео своем Instagram. Так, в этот раз 51-летнняя звезда поделилась ярким видео, на котором позирует на съемках в роскошном образе.

Как видно, Наоми запечатлена в интересной локации, она появилась перед камерой в длинном красном платье интересной текстуры, которое красиво легло по идеальной фигуре, подчеркивая ее. Волосы модели распущены и чуть развеваются от ветерка, а на ее лице яркий макияж, в руке красотка держит голубой воздушный шарик, который покачивается на ветру.

В подписи к видео Кэмпбелл написала: "Happy new Moon". А фанаты тут же принялись активно комментировать публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Так горячо", "Ты прекрасна", "Такая классная", "Леди в красном", "Счастлива сегодня вечером", "Люблю тебя дорогая".

Напомним, Наоми Кэмпбелл рассказала о большой трагедии в жизни: "Я никогда не забуду...".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в блестящем мини-платье показала, чем соблазняла в молодости: "Как пантера".

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