Відома модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою в світі, похвалилася стрункою фігурою в сукні

Зірка побувала на Каннському кінофестивалі, продефілювавши червоною доріжкою в білій сукні з чорною прозорою вуаллю, пише Politeka.net.

Примітно, цей наряд вінтажний, що зараз дуже модно. Таке плаття на подіумі представляла Наомі Кемпбелл ще у 2002 році.

Сукня - з колекції Jean Paul Gaultier. Чорна вуаль виконує подвійну функцію: прикриває виріз з перехресною обробкою і служить шлейфом.

Зірка доповнила образ діамантовими сережками грушоподібної огранки, діамантовим кільцем огранювання "маркіз" і рубіновим кільцем у формі серця з колекції Chopard Haute Joaillerie.

Фото і відео свого яскравого виходу Белла Хадід оприлюднила у Instagram.

"🖤 Класика", - написала модель

Кадри зібрали понад 1,5 млн користувачів мережі.

"Прекрасна 💓", " Королева Белла 🌠💟👁🗨🫀💘🤩», «БЕЛЛА гарячіше Сонця», «ти прекрасний момент», «я люблю тебе від щирого серця», «Моя королева назавжди "," я люблю тебе, Ти виглядаєш приголомшливо, крихітко"," я так сильно тебе люблю "," така гарна🤍 🖤", " фея "," дійсно класика🔥 🔥", " ти така красива ❤️ ", "я так люблю Беллу, вона приголомшлива", - написали користувачі Мережі.

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