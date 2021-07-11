Известная модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, похвасталась стройной фигурой в платье

Звезда побывала на Каннском кинофестивале, продефилировав по красной дорожке в белом платье с черной прозрачной вуалью, пишет Politeka.net.

Примечательно, этот наряд винтажный, что сейчас очень модно. Такое платье на подиуме представляла Наоми Кемпбэлл еще в 2002 году.

Платье - из коллекции Jean Paul Gaultier. Черная вуаль выполняет двойную функцию: прикрывает вырез с перекрестной отделкой и служит шлейфом.

Звезда дополнила образ бриллиантовыми серьгами грушевидной огранки, бриллиантовым кольцом огранки "маркиз" и рубиновым кольцом в форме сердца из коллекции Chopard Haute Joaillerie.

Фото и видео своего яркого выхода Белла Хадид обнародовала в Инстаграм.

"🖤 Классика", - написала модель

Кадры собрали более 1,5 млн пользователей сети.

«Прекрасная 💓», «Королева Белла 🌠💟👁‍🗨🫀💘🤩», «БЕЛЛА ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦА», «Ты прекрасный момент», «Я люблю тебя от всего сердца», «Моя королева навсегда "," Я люблю тебя, ты выглядишь потрясающе, детка ", "Я так сильно тебя люблю"," Такая красивая 🤍🖤 "," ФЕЯ "," Действительно классика 🔥🔥 "," Ты такая красивая ❤️ ", "Я так люблю Беллу, она потрясающая", - написали пользователи сети.

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