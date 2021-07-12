Нічого собі, просто бомбічна

Модель із Victoria's Secret Жизель Олівейра захопила пікантним нарядом

Як повідомляє Politeka.net, бразильська модель Жизель Олівейра славиться своєю незвичайною зовнішністю. Дівчина вигідно виділяється на тлі своїх колег по подіуму засмаглою шкірою і великими очима кольору кави.

Модель з Victoria's Secret активно постить знімки з фотосесій в своєму Instagram.

На окрему увагу заслуговує наряд відомої моделі, який вигідно підкреслив її принади. Коротка сукня апельсинового відтінку з оригінально оформленим верхом і відвертим вирізом на грудях дозволив зробити акцент на зоні декольте і нескінченних ногах зірки.

Свій яскравий образ вона доповнила великими сережками з камінням, вечірнім макіяжем з акцентом на очі і бездоганною зачіскою - волосся вона зібрала в гладкий хвіст.

Під фото зібралася чимало схвальних коментарів від користувачів мережі, які захоплювалися красою Олівейри.

"Красиво, чудово", "Абсолютно чудово", "Найкрасивіша ідеальна дівчина", "Нічого собі, просто бомбічна", "Спекотна, як сонечко", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в" дірявих " колготках пограла з позами:"вогонь".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі.