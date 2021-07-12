Ничего себе, просто бомбическая

Модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра восхитила пикантным нарядом

Как сообщает Politeka.net, бразильская модель Жизель Оливейра славится своей необычной внешностью. Девушка выгодно выделяется на фоне своих коллег по подиуму загорелой кожей и большими глазами цвета кофе.

Модель из Victoria's Secret активно постит снимки из фотосессий в своем Instagram.

Отдельного внимания заслуживает наряд известной модели, который выгодно подчеркнул ее достоинства. Короткое платье апельсинового оттенка с оригинально оформленным верхом и откровенным вырезом на груди позволило сделать акцент на зоне декольте и бесконечных ногах звезды.

Свой яркий образ она дополнила большими серьгами с камнями, вечерним макияжем с акцентом на глаза и безукоризненной прической - волосы она собрала в гладкий хвост.

Под фото скопилась немало лестных комментариев от пользователей сети, которые восхищались красотой Оливейры.

"Красиво, великолепно", "Абсолютно великолепно", "Самая красивая идеальная девушка", "Ничего себе, просто бомбическая", "Жаркая, как солнышко", - писали в комментариях.

Напомним, что Жизель Оливейра в дерзком мини восхитила своим видом.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в "дырявых" колготках поиграла с позами.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра едва удержала купальник во время съемки на пляже.