Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе в новому образі, в якому позувала для глянцю

Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка Беллуччі нещодавно знялася разом з 16-річною дочкою для глянцю VOGUE. Красуня продовжує публікувати фотографії в Instagram з цієї фотосесії.

На новому фото красуня позувала в туфлях, блузі та спідниці, а образ доповнила рукавичками. Беллуччі стояла біля стіни, захоплюючи видом.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Піднесена", "Королева", " Мистецтво і краса ... ідеальне поєднання", "ти чудово виглядаєш", " дуже складно описати всю цю красу ... як діамант, який завжди яскравий і красивий" ," ти моя улюблена і моя любов", " чудово ... Ти королева Аморе ... така класна, така шикарна, зовсім як справжня леді", " Ти чудово виглядаєш. Мені дуже подобається твій наряд, особливо довгі шкіряні рукавички".

Нагадаємо, Моніка Беллуччі з 16-річною дочкою прикрасили своїми декольте обкладинку глянцю

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