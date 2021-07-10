Известная актриса Моника Беллуччи показала себя в новом образе, в котором позировала для глянца

Как пишет Politeka.net, 56-летняя Моника Беллуччи недавно снялась вместе с 16-летней дочерью для глянца VOGUE. Красотка продолжает публиковать фотографии в Инстаграм из этой фотосессии.

На новом фото красотка позировала в туфлях, блузе и юбке, а образ дополнила перчатками. Беллуччи стояла у стены, восхищая видом.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Возвышенная", "Королева", "Искусство и красота ... идеальное сочетание", "Ты прекрасно выглядишь", "Очень сложно описать всю эту красоту ... как бриллиант, который всегда яркий и красивый", "Ты моя любимая и моя любовь", "Великолепно ... ты королева Аморе ... такая классная, такая шикарная, совсем как настоящая леди", "Ты великолепно выглядишь. Мне очень нравится твой наряд, особенно длинные кожаные перчатки".

Напомним, Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили своими декольте обложку глянца

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