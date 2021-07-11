Бразильська модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду "Victoria's Secret", показала себе в дуже ефектному бікіні
Як повідомляє Politeka.net, 28-річна манекенниця володіє досконалою фігурою, дівчина цілий рік тримає себе у формі, займається спортом, а також ходить на йогу.
На свіжих фото, які модель виклала у себе в Instagram, вона показала всі достоїнства фігури в спокусливому купальнику блакитного відтінку.
На першому знімку Жизель стоїть по пояс у воді басейну, підставивши розкішне засмагло тіло променям сонця. На ній також надіта панама небесно-блакитного кольору. Красуня підняла руки щоб шанувальники краще розглянули її бюст, закривши очі від сонця.
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На другому знімку Олівейра приймає сонячні ванни біля басейну. До образу вона додала білі літник штани.
"Спека", - без зайвих слів говорить підпис до фотографій.
Під публікацією фанати виявилися щедрі на компліменти, лайки і смайлики.
"Красиво шикарно !!!! 💙»,
«Автентично»,
"Карколомна мила шикарна дівчина😍 💖", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом «»Королева".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в" дірявих " колготках пограла з позами:"вогонь".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі: "Прекрасно і гаряче".