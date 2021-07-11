Бразильська модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду "Victoria's Secret", показала себе в дуже ефектному бікіні

Як повідомляє Politeka.net, 28-річна манекенниця володіє досконалою фігурою, дівчина цілий рік тримає себе у формі, займається спортом, а також ходить на йогу.

На свіжих фото, які модель виклала у себе в Instagram, вона показала всі достоїнства фігури в спокусливому купальнику блакитного відтінку.

На першому знімку Жизель стоїть по пояс у воді басейну, підставивши розкішне засмагло тіло променям сонця. На ній також надіта панама небесно-блакитного кольору. Красуня підняла руки щоб шанувальники краще розглянули її бюст, закривши очі від сонця.

На другому знімку Олівейра приймає сонячні ванни біля басейну. До образу вона додала білі літник штани.

"Спека", - без зайвих слів говорить підпис до фотографій.

Під публікацією фанати виявилися щедрі на компліменти, лайки і смайлики.

"Красиво шикарно !!!! 💙»,

«Автентично»,

"Карколомна мила шикарна дівчина😍 💖", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом «»Королева".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в" дірявих " колготках пограла з позами:"вогонь".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі: "Прекрасно і гаряче".