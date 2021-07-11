Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда "Victoria’s Secret", показала себя в очень эффектном бикини
Как сообщает Politeka.net, 28-летняя манекенщица обладает совершенной фигурой, девушка круглый год держит себя в форме, занимается спортом, а также ходит на йогу.
На свежих фото, которые модель выложила у себя в Инстаграм, она показала все достоинства фигуры в соблазнительном купальнике голубого оттенка.
На первом снимке Жизель стоит по пояс в воде бассейна, подставив роскошное загорело тело лучам солнца. На ней также надета панама небесно-голубого цвета. Красотка подняла руки чтобы поклонники лучше рассмотрели ее бюст, закрыв глаза от солнца.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Магнитные бури накроют Украину, врачи советуют поберечься: названы самые тяжелые дни июля
Украинцы получат по 2000 гривен к пенсиям: кто может рассчитывать на доплаты
Данилко в образе Сердючки попрощался дрожащим голосом, сняв с головы звезду: "Я вас люблю, спасибо"
На втором снимке Оливейра принимает солнечные ванны у бассейна. К образу она добавила белые летник штаны.
«Жара», - без лишних слово гласит подпись к фотографиям.
Под публикацией фанаты оказались щедры на комплименты, лайки и смайлики.
«Красиво шикарно !!!! 💙»,
«Аутентично»,
«Сногсшибательная милая шикарная девушка😍💖», - пишут в сети.
Напомним, что Жизель Оливейра в дерзком мини восхитила своим видом: «Королева».
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в "дырявых" колготках поиграла с позами: "Огонь".
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра едва удержала купальник во время съемки на пляже: "Прекрасно и горячо".