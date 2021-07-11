Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда "Victoria’s Secret", показала себя в очень эффектном бикини

Как сообщает Politeka.net, 28-летняя манекенщица обладает совершенной фигурой, девушка круглый год держит себя в форме, занимается спортом, а также ходит на йогу.

На свежих фото, которые модель выложила у себя в Инстаграм, она показала все достоинства фигуры в соблазнительном купальнике голубого оттенка.

На первом снимке Жизель стоит по пояс в воде бассейна, подставив роскошное загорело тело лучам солнца. На ней также надета панама небесно-голубого цвета. Красотка подняла руки чтобы поклонники лучше рассмотрели ее бюст, закрыв глаза от солнца.

На втором снимке Оливейра принимает солнечные ванны у бассейна. К образу она добавила белые летник штаны.

«Жара», - без лишних слово гласит подпись к фотографиям.

Под публикацией фанаты оказались щедры на комплименты, лайки и смайлики.

«Красиво шикарно !!!! 💙»,

«Аутентично»,

«Сногсшибательная милая шикарная девушка😍💖», - пишут в сети.

Напомним, что Жизель Оливейра в дерзком мини восхитила своим видом: «Королева».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в "дырявых" колготках поиграла с позами: "Огонь".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра едва удержала купальник во время съемки на пляже: "Прекрасно и горячо".