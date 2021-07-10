Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала новий образ в Instagram

Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо є популярною західною моделлю. Красуня була одним з ангелів Victoria's Secret, потрапивши в список найбільш високооплачуваних моделей світу за версією Форбс.

На новому фото Алессандра була в стильному міні-купальнику. Дівчина на кількох фото вразила розкішною фігуркою, показавши себе в різних ракурсах.

Емілі Ратаковскі відразу прокоментувала фотографію:"Боги, Ти ангел".

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я б хотіла навчитися робити 5% ваших поз", "завжди красиво і запально", "будь ласка, не падай назад, нам потрібно твоє сонце в цьому світі", "я повинен сказати: "ти абсолютно чудова і така красива".

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