Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала новий образ в Instagram
Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо є популярною західною моделлю. Красуня була одним з ангелів Victoria's Secret, потрапивши в список найбільш високооплачуваних моделей світу за версією Форбс.
На новому фото Алессандра була в стильному міні-купальнику. Дівчина на кількох фото вразила розкішною фігуркою, показавши себе в різних ракурсах.
Емілі Ратаковскі відразу прокоментувала фотографію:"Боги, Ти ангел".
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Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я б хотіла навчитися робити 5% ваших поз", "завжди красиво і запально", "будь ласка, не падай назад, нам потрібно твоє сонце в цьому світі", "я повинен сказати: "ти абсолютно чудова і така красива".
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