Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, показала новый образ в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, Алессандра Амбросио является популярной западной моделью. Красотка была одним из ангелов Victoria’s Secret, попав в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Форбс.
На новом фото Алессандра была в стильном мини-купальнике. Девушка на нескольких фото впечатлила роскошной фигуркой, показав себя в разных ракурсах.
Эмили Ратаковски сразу прокомментировала фотографию: "Боги, ты ангел".
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Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я бы хотела научиться делать 5% ваших поз", "всегда красиво и зажигательно", "Пожалуйста, не падай назад, нам нужно твое солнце в этом Мире", "Я должен сказать: "Ты совершенно восхитительная и такая красивая".
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