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Світська левиця, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила фігуркою в мініатюрному купальнику

Як пише Politeka.net, Кардашьян славиться на весь світ своїми видатними формами. У ЗМІ її регулярно звинувачують в тому, що вона зробила фігуру за допомогою пластики, але сама Кім вважає за краще такі чутки ігнорувати.

На свіжих фото Кардашьян позувала в дуже маленькому купальнику, який прикрив тільки найпотаємніше. Вона підняла руки вгору, зробивши акцент на дуже тонкій талії. Варто відзначити, що останнім часом модель сильно схудла.

"Доброго ранку Палм-Спрінгс", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили тисячі захоплених відгуків і компліментів.

"Так схудла", "талія неймовірна", "Богиня краси", "Коли твоя мама поставила ці статуї на галявині? О, це ти! Блін», «неймовірна фігура», «Ти так схудла», «як лялька», «виглядаєш чудово», "які форми досконалі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в темному комплекті без зайвої скромності приворожила фігурою:"Ой яка Вишенька".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в леопардовому міні спокусила своїми смаколиками:"виглядає апетитно".

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