Светская львица, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян впечатлила фигуркой в миниатюрном купальнике
Как пишет Politeka.net, Кардашьян славится на весь мир своими выдающимися формами. В СМИ ее регулярно обвиняют в том, что она сделала фигуру при помощи пластики, но сама Ким предпочитает такие слухи игнорировать.
На свежих фото Кардашьян позировала в очень маленьком купальнике, который прикрыл только самое сокровенное. Она подняла руки вверх, сделав акцент на очень тонкой талии. Стоит отметить, что в последнее время модель сильно похудела.
«Доброе утро Палм-Спрингс», - коротко подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили тысячи восхищенных отзывов и комплиментов.
"Так похудела", "Талия неверотная", "Богиня красоты", «Когда твоя мама поставила эти статуи на лужайке? О, это ты! Блин», «Невероятная фигура», «Ты так похудела», «Как кукла», «Выглядишь превосходно», «Какие формы совершенные», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ким Кардашьян в темном комплекте без лишней скромности приворожила фигурой: "Ой какая вишенка".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в леопардовом мини соблазнила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком мини и на шпильках оседлала самокат: эпичные кадры.