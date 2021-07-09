Есть, на что посмотреть

Светская львица, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян впечатлила фигуркой в миниатюрном купальнике

Как пишет Politeka.net, Кардашьян славится на весь мир своими выдающимися формами. В СМИ ее регулярно обвиняют в том, что она сделала фигуру при помощи пластики, но сама Ким предпочитает такие слухи игнорировать.

На свежих фото Кардашьян позировала в очень маленьком купальнике, который прикрыл только самое сокровенное. Она подняла руки вверх, сделав акцент на очень тонкой талии. Стоит отметить, что в последнее время модель сильно похудела.

«Доброе утро Палм-Спрингс», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили тысячи восхищенных отзывов и комплиментов.

"Так похудела", "Талия неверотная", "Богиня красоты", «Когда твоя мама поставила эти статуи на лужайке? О, это ты! Блин», «Невероятная фигура», «Ты так похудела», «Как кукла», «Выглядишь превосходно», «Какие формы совершенные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ким Кардашьян в темном комплекте без лишней скромности приворожила фигурой: "Ой какая вишенка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в леопардовом мини соблазнила своими вкусностями: "Выглядит аппетитно".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком мини и на шпильках оседлала самокат: эпичные кадры.