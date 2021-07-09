Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала кадри гарячої фотосесії
30-річна виконавиця крім того, що будує свою співочу кар'єру, також веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку висхідної зірки підписані 52,9 тисячі користувачів мережі.
Красуня часто ділиться з шанувальниками знімками в стильних і гарячих образах. Так, цього разу в сторіс Соня вирішила згадати знімки своєї давньої фотосесії.
На жарких фото співачка спокусливо вгиналася біля басейну, надівши топік і білизну.
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Також співачка блиснула вигинами в яскравому купальнику.
Хлябич пограла з фантазіями шанувальників надівши наряд з латексу, а завершила образ зачіска, що нагадує котячі вушка.
Зазначимо, Соня Хлябич народилася в родині артистів - однієї з молодших сестер Софії Ротару - Лідії та Сергія Хлябича (керівника ансамблю "Черемош"). Співачка отримала ім'я на честь своєї легендарної тітки.
Соня 10 років навчалася і жила у Великобританії, де отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів у Kingston University.
Зараз артистка будує кар'єру співачки, випустивши кілька пісень і кліпів. Хлябич мріє створити повноцінну концертну програму, а пізніше навіть підкорити європейську сцену.
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