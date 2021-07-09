Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала кадры горячей фотосессии
30-летняя исполнительница помимо того, что строит свою певческую карьеру, также ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу восходящей звезды подписаны 52,9 тысячи пользователей сети.
Красотка часто делится с поклонникими снимками в стильных и горячих образах. Так, в этот раз в сторис Соня решила вспомнить снимки своей давней фотосессии.
На жарких фото певица соблазнительно вгибалась возле бассейна, надев топик и белье.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском: "Это же надо..."
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Также певица сверкнула изгибами в ярком купальнике.
Хлябич поиграла с фантазиями поклонников надев наряд из латекса, а завершила образ прическа, напоминающая кошачьи ушки.
Отметим, Соня Хлябич родилась в семье артистов - одной из младших сестер Софии Ротару - Лидии и Сергея Хлябича (руководителя ансамбля "Черемош"). Певица получила имя в честь своей легендарной тети.
Соня 10 лет училась и жила в Великобритании, где получила степень магистра дизайнера интерьеров в Kingston University.
Сейчас артистка строит карьеру певицы, выпустив несколько песен и клипов. Хлябич мечтает создать полноценную концертную программу, а позже даже покорить европейскую сцену.
Напомним, племянница Софии Ротару выбрала смелый образ с коротким топом для похода в кафе
А еще Politeka писала, что племянница Ротару заворожила формами в красном купальнике
Также Politeka сообщала, племянница Ротару, выпятив пятую точку, мастерски оседлала надувной круг