Дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Діва вразила новим образом у розкішній фотосесії
Як передає Politeka.net, в Instagram Беллуччі з'явився кадр з 16-річною Дівою, яка вже кілька років підкорює модельний бізнес. Юна красуня вже встигла стати обличчям таких іменитих брендів, як Dolce & Gabbana, а також засвітитися на обкладинках відомих модних журналів.
Цього разу Діва Кассель знімалася для італійського Vogue. Її одягли в неймовірної краси сукню з червоного шифону. На сукні були незвичайні вирізи з боків, які зробили акцент на талії дівчини. Варто відзначити, що на грудях плаття утворювало форму серця.
У коментарях юній красуні залишили багато теплих слів.
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"Ця зйомка приголомшлива", "У неї велике майбутнє", "чиста краса", "ви зробили це дуже красиво, вітаю", "яка красива дівчина", "приголомшливо", "Вся в матір", "мрійлива", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна краса".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель в оригінальному образі перевершила маму на зйомці: "маленька бунтарка".
Також Politeka писала, що Діва Кассель здивувала виглядом в незвичайній спідниці з вирізом: фото красуні.