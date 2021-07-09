Дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Діва вразила новим образом у розкішній фотосесії

Як передає Politeka.net, в Instagram Беллуччі з'явився кадр з 16-річною Дівою, яка вже кілька років підкорює модельний бізнес. Юна красуня вже встигла стати обличчям таких іменитих брендів, як Dolce & Gabbana, а також засвітитися на обкладинках відомих модних журналів.

Цього разу Діва Кассель знімалася для італійського Vogue. Її одягли в неймовірної краси сукню з червоного шифону. На сукні були незвичайні вирізи з боків, які зробили акцент на талії дівчини. Варто відзначити, що на грудях плаття утворювало форму серця.

У коментарях юній красуні залишили багато теплих слів.

"Ця зйомка приголомшлива", "У неї велике майбутнє", "чиста краса", "ви зробили це дуже красиво, вітаю", "яка красива дівчина", "приголомшливо", "Вся в матір", "мрійлива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна краса".

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