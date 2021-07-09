Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева впечатлила новым образом в роскошной фотосессии
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Беллуччи появился кадр с 16-летней Девой, которая уже несколько лет покоряет модельный бизнес. Юная красотка уже успела стать лицом таких именитых брендов, как Dolce & Gabbana, а также засветиться на обложках известных модных журналов.
В этот раз Дева Кассель снималась для итальянского Vogue. Ее одели в невероятной красоты платье из красного шифона. На платье были необычные вырезы по бокам, которые сделали акцент на талии девушки. Стоит отметить, что на груди платье образовывало форму сердца.
В комментариях юной красотке оставили много теплых слов.
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«Эта съемка потрясающая», «У нее большое будущее», «Чистая красота», «Вы сделали это очень красиво, поздравляю», «Какая красивая девушка», «Потрясающе», «Вся в мать», «Мечтательная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Дева Кассель в платье с кружевами заткнула за пояс известных моделей: "Недоступная красота".
Как сообщала Politeka, Дева Кассель в оригинальном образе превзошла маму на съемке: "Маленькая бунтарка".
Также Politeka писала, что Дева Кассель удивила видом в необычной юбке с вырезом: фото красотки.