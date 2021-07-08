Актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна поділилася в соцмережі грайливими фото на відпочинку в Грузії
Як повідомляє Politeka.net, відома гумористка і актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна запам'яталася українцям ще з часів участі в "Лізі сміху", де продемонструвала чудеса гнучкості і пластичності. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує своїх шанувальників яскравими фото відео.
Так, цього разу Катя виклала в мікроблозі грайливі кадри зі свого грузинського відпочинку біля моря. На знімках актриса позує біля моря у відвертому малиновому бікіні, яке підкреслює її апетитні форми. Волосся дівчини розпатлане морським вітром, а на обличчі повне блаженство і щастя.
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У підписі до публікації Нікітіна написала: "Тримаю хмарку на ручці. Поки я ніяк не виділю час написати пост про Грузію, будете просто дивитися фотки звідти". Фанати тут же взялися коментувати знімки: "Якщо є щось прекрасніше пива, то це ти", "На першій фотці то хмару, а ось на другий", "Красуня", "Вогонь", "Вах, краса".
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