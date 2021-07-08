Актриса "Женского квартала" Катя Никитина поделилась в соцсети игривыми фото на отдыхе в Грузии
Как сообщает Politeka.net, известная юмористка и актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина запомнилась украинцам еще со времен участия в "Лиге Смеха", где продемонстрировала чудеса гибкости и пластичности. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует своих поклонников яркими фото видео.
Так, в этот раз Катя выложила в микроблоге игривые кадры со своего грузинского отдыха у моря. На снимках актриса позирует у моря в откровенном малиновом бикини, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Волосы девушки растрепаны морским ветром, а на лице полное блаженство и счастье.
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В подписи к публикации Никитина написала: "Держу тучу на ручке. Пока я никак не выделю время написать пост о Грузии, будете просто смотреть фотки оттуда". Фанаты тут же принялись комментировать снимки: "Если есть что-то прекраснее пива, то это ты", "На первой фотке то тучу, а вот на второй", "Красотка", "Огонь", "Вах, красота".
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