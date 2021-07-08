Співачку й актрису Дженніфер Лопес порівняли зі світською левицею і бізнесвумен Кім Кардашьян

Дві фігуристі красуні стали кумирами мільйонів людей у всьому світі, передає Politeka.net. Дженніфер Лопес і Кім Кардашьян дозволяють собі найвідвертіші вбрання, в яких підкреслюють свої вигини і пишні стегна.

Зокрема дві красуні вбралися в довгі сітчасті сукні. Примітно, що Джей Ло одягла наряд з нескромним декольте, з якого показалися пишні форми.

А крізь вбрання Кім можна було побачити білизну тілесного кольору.

"Яке плаття тобі найбільше подобається?",- написали автори поста.

Користувачі Мережі стали голосувати в коментарях, в результаті цю "битву" виграла Дженніфер Лопес.

Зазначимо, в мережі ходять чутки, що Джей Ло вставила імплантати у свої сідниці, проте це дивно адже латиноамериканки славляться своїми пишними формами.

Тим більше зірка багато займається спортом і танцями, тому малоймовірно, що вона зверталася до пластичних хірургів.

Кім Кардашьян запозичила ідею у Лопес і теж зробила акцент у своїй фігурі на пишні стегна. З чуток, Кім також робила пластичну операцію, ввівши у сідниці свій жир, відкачаний з інших місць.

Примітно, що обидві застрахували свої "п'яті" точки.

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