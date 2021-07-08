Певицу и актрису Дженнифер Лопес сравнили со светской львицей и бизнесвумен Ким Кардашьян
Две фигуристые красотки стали кумирами миллионов людей во всем мире, передает Politeka.net. Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян позволяют себе самые откровенные наряды, в которых подчеркивают свои изгибы и пышные бедра.
В частности две красотки нарядились в длинные сетчатые платья. Примечательно, что Джей Ло надела наряд с нескромным декольте, из которого показались пышные формы.
А сквозь наряд ким можно было увидеть белье телесного цвета.
"Какое платье тебе больше всего нравится?", - написали авторы поста.
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Пользователи сети стали голосовать в комментариях, в результате эту "битву" выиграла Дженнифер Лопес.
Отметим, в сети ходят слухи, что Джей Ло вставила имплантаты в свои ягодицы, однако это странно ведь латиноамериканки славятся своими пышными формами.
Тем более звезда много занимается спортом и танцами, поэтому маловероятно, что она обращалась к пластическим хирургам.
Ким Кардашьян позаимствовала идею у Лопес и тоже сделала акцент в своей фигуре на пышные бедра. По слухам, Ким также делала пластическую операцию, введя в ягодицы свой жир, откаченный с других мест.
Примечательно, что обе застраховали свои "пятые" точки.
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