Американська модель та актриса Емілі Ратаковскі розбурхала яскравим фото на незвичайному тлі

Як відомо, кар'єра красуні в модельному бізнесі почалася з контракту з Ford Models, коли їй було всього 14 років. Після школи Емілі вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво, після чого вирішила повністю присвятити себе подіуму.

Також красуня спробувала свої сили в акторській майстерності, знявшись в декількох серіалах і безлічі рекламних роликів. Зокрема, вона засвітилася в серіалі "АйКарлі" та кліпі "Love Somebody" популярної групи Maroon 5.

На одній з фан-сторінок 30-річної моделі в Instagram опублікували цікаве фото, на якому вона позувала в білому мікро-бікіні з довгими зав'язками, передає Politeka.net. Ратаковскі розташувалася на тлі скульптури, виконаної в давньогрецькому стилі, що чимось нагадувала відому Венеру (або Афродіту) Мілоську. Емілі постаралася віддзеркалити позу, в якій "застигла" скульптура.

При цьому красуня блиснула бездоганними формами. Дивно, як швидко вона прийшла в норму після народження в березні свого первістка. Фанати манекенниці вважають, що вона навіть змогла вдосконалити свою фігуру.

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