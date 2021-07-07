Американская модель и актриса Эмили Ратаковски взбудоражила ярким фото на необычном фоне

Как известно, карьера красотки в модельном бизнесе началась с контракта с Ford Models, когда ей было всего 14 лет. После школы Эмили поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя подиуму.

Также красотка попробовала свои силы в актерском мастерстве, снявшись в нескольких сериалах и множестве рекламных роликов. В частности, она засветилась в сериале "АйКарли" и клипе «Love Somebody» популярной группы Maroon 5.

На одной из фан-страничек 30-летней модели в Инстаграм опубликовали любопытное фото, на котором она позировала в белом микро-бикини с длинными завязками, передает Politeka.net. Ратаковски расположилась на фоне скульптуры, выполненной в древнегреческом стиле и чем-то напоминающей известную Венеру (или Афродиту) Милосскую. Эмили постаралась отзеркалить позу, в которой "застыла" скульптура.

При этом красотка блеснула безупречными формами. Удивительно, как быстро она пришла в норму после рождения в марте своего первенца. Фанаты манекенщицы считают, что она даже смогла усовершествовать свою фигуру.

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