Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі, яка неодноразово очолювала списки найкрасивіших жінок планети, провела "сеанс спокушання"

Як відомо, 46-річна актриса та мама шістьох дітей не стала заводити собі аккаунт в Instagram, намагаючись хоч трохи відгородитися від публічності. Тим не менш, завзяті шанувальники Джолі постаралися за неї, створивши незліченну кількість пабліків з її фото, розповідями про неї і цитатами з інтерв'ю.

Так, на одній з подібних фан-сторінок в Instagram опублікували цікавий колаж, "нарізавши" кадри з архівного відео з Анджеліною, передає Politeka.net.

Автор поста, мабуть, намагався показати яскраву палітру емоцій на обличчі красуні. Джолі постала в дещо грайливому образі, пострілявши оченятами. Наряд актриси, на жаль, розглянути не вдасться, зате вся увага на її обличчя. Зірка підкреслила природну красу легким макіяжем, виділивши очі тушшю і темними тінями.

Користувачам запропонували вибрати який з чотирьох ракурсів найкращий.

"Всі фото👏❤️🙌 😮 😍"; "приголомшливі картинки😍"; "красива як завжди, ти моя улюблена зірка❤️"; "мені подобаються всі, чудова, така мила 🥰"; "вона тут виглядає як індіанка"; "так красиво... Одне зображення неможливо виділити... Всі вони - частини одного і того ж моменту... Прекрасно💙"; "Красива жінка буде красивою в будь - який час і в будь-якому ракурсі❤️😍"; "4, але вони всі такі чудові❤️❤️";" гарненьке личко❤️", - прокоментували ті.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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