Звезда Голливуда Анджелина Джоли, неоднократно возглавлявшая списки самых красивых женщин планеты, провела "сеанс соблазнения"

Как известно, 46-летняя актриса и мама шестерых детей не стала заводить себе аккаунт в Инстаграм, стараясь хоть немного отгородиться от публичности. Тем не менее, рьяные поклонники Джоли постарались за нее, создав бесчисленное количество пабликов с ее фото, рассказами о ней и цитатами из интервью.

Так, на одной из подобных фан-страничек в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж, "нарезав" кадры из архивного видео с Анджелиной, передает Politeka.net.

Автор поста, по-видимому, пытался показать яркую палитру эмоций на лице красотки. Джоли предстала в несколько игривом образе, постреляв глазками. Наряд актрисы, к сожалению, рассмотреть не удасться, зато все внимание на ее лицо. Звезда подчеркнула естественную красоту легким макияжем, выделив глаза тушью и темными тенями.

Пользователям предложили выбрать какой из четырех ракурсов лучше всего.

"Все фото👏❤️🙌😮😍"; "Потрясающие картинки 😍"; "Красивая как всегда, ты моя любимая звезда ❤️"; "Мне нравятся все, великолепная, такая милая 🥰"; "Она здесь выглядит как индианка"; "Так красиво... Одно изображение невозможно выделить... Все они - части одного и того же момента... Прекрасно💙"; "Красивая женщина будет красивой в любое время и в любом ракурсе ❤️😍"; "4, но они все такие великолепные ❤️ ❤️"; "Хорошенькое личико❤️", - прокомментировали те.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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