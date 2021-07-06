Відома британська актриса і екс-кохана Х'ю Гранта Елізабет Херлі показала стильний і чарівний наряд

Як пише Politeka.net, 56-річна красуня відома не тільки як актриса, але і власниця бренду пляжного одягу. За чарівною Елізабет стежать більше 2 мільйонів фанатів в Instagram, яких Херлі намагається не розчаровувати і постійно публікує новий контент.

На новому фото Елізабет позує в стильній жовтій сукні з великим декольте. Красуня вигнулася, демонструючи об'ємні форми.

"Момент", - лаконічно підписала фотографію Елізабет.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "Вау", "Добрий день", " Привіт, мила, сподіваюся, ти в порядку?", "Все ще така ж чудова дівчина", " Супер шикарна Ліз. О, Як я люблю тебе!", "Люблю тебе, принцеса", "О, ти завжди красива, але ти це знаєш", "Гарненька яка", "виглядає чудово".

Нагадаємо, Елізабет Херлі відчинила халатик і показала, який " сік " під ним ховає

А ще Politeka писала, що роздягнена голлівудська красуня посвітила ідеальним тілом на камеру

Також Politeka повідомляла, що знаменита актриса розкрила секрет своєї ідеальної фігури в 54 роки



