Известная британская актриса и экс-возлюбленная Хью Гранта Элизабет Херли показала стильный и обворожительный наряд

Как пишет Politeka.net, 56-летняя красотка известна не только как актриса, но и владелица бренда пляжной одежды. За обворожительной Элизабет следят более 2 миллионов фанатов в Инстаграм, которых Херли старается не разочаровывать и постоянно публикует новый контент.

На новом фото Элизабет позирует в стильном желтом платье с большим декольте. Красотка выгнулась, демонстрируя объемные формы.

"Момент", - лаконично подписала фотографию Элизабет.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Вау", "Добрый день", "Привет, милая, надеюсь, ты в порядке?", "Все еще такая же великолепная девушка", "Супер шикарная Лиз. О, как я люблю тебя!", "Люблю тебя, принцесса", "О, ты всегда красивая, но ты это знаешь", "Хорошенькая какая", "Выглядит великолепно".

Напомним, Элизабет Херли распахнула халатик и показала, какой "сок" под ним прячет

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