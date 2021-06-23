Відома українська співачка Настя Каменських показала розкішну гардеробну

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною українською співачкою завдяки дуету"Потап і Настя". Зараз красуня будує сольну кар'єру, радуючи фанатів новими хітами. Не забуває Настя і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На фото Настя була в шортиках і майці, а образ доповнила стильною сумочкою. Красуня стояла в гардеробній і на тлі можна побачити безліч взуття.

"Погляд дня. Подобається?",- написала Настя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Бомбезно", "Сумка вогонь", "якраз слухаю НК", " дайте відповідь з приводу скасування концерту в Харкові 25 червня ?", "Настя, ви еталон жіночності і краси! Спасибі Вам, що радуєте нас своєю творчістю!!!", "Ні, не дуже. Як з базару втекла", "сподобалася дуже".

Повідомлялося, що ведуча Катя Осадча заінтригувала цікавими кадрами.

Катя опублікувала свіжі фото з заходу у своєму мікроблозі в Instagram.

На кадрах ведуча постала в широкій довгій сукні червоного відтінку, що нагадує квітку. Тканина вільно лягла, приховуючи в своїх складках вагітний животик зірки.

Нагадаємо, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою

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