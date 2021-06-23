Известная украинская певица Настя Каменских показала роскошную гардеробную

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной украинской певицей благодаря дуэту "Потап и Настя". Сейчас красотка строит сольную карьеру, радуя фанатов новыми хитами. Не забывает Настя и о социальных сетях, где делится интересным контентом.

На фото Настя была в шортиках и майке, а образ дополнила стильной сумочкой. Красотка стояла в гардеробной и на фоне можно увидеть множество обуви.

"Взгляд дня. Нравится?", - написала Настя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Бомбезно", "Сумка огонь", "Как раз слушаю НК", "Ответьте по поводу отмены концерта в Харькове 25 июня ?", "Настя, Вы эталон женственности и красоты! Спасибо Вам, что радуете нас своим творчеством!!!", "Нет, не очень. Как с рынка сбежала", "Понравилась очень".

Сообщалось, что ведущая Катя Осадчая заинтриговала любопытными кадрами.

Катя опубликовала свежие фото с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм.

На кадрах ведущая предстала в широком длинном платье красного оттенка, напоминающем цветок. Ткань свободно легла, скрывая в своих складках беременный животик звезды.

Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой

А еще Politeka писала, что Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках

Также Politeka сообщала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини



