Ведучий Леся Нікітюк поділилася з фанатами коротким відео, як відчуває терпіння своєї охорони

33-річна зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram нові кадри, на яких показала, як стоїть в гримерці і кричить, ніби її поранили, передає Politeka.net.

Так, Леся в красивому блейзері бежевого кольору, одягненому поверх короткого білого топа і в джинсах-момах, в укладанням і легким макіяжем на обличчі починає крачати, що є сили.

"Допоможіть, допоможіть, допоможіть! О, це мій охоронець Ростик - спасибі Ростислав", - сказала Леся шуьтя, коли чоловік з розгону увірвався в гримерку.

У цю ж секунду в гримерку вривається Охорона Нікітюк, і приголомшено дивиться на телезірку, чи все у неї в порядку. Але в Лесі все гаразд, вона просто така і любить подуркувати.

Варто нагадати, що раніше Леся похвалилася бутербродом з чорною ікрою і полуницею і пояснила, що їй таке харчування призначив лікар через низький гемоглобін.

"Доброго ранку", - підписала фото Нікітюк, показавши бутерброд з чорною ікрою і з викладеною зверху полуницею у формі квіточки.

"Її приписав лікар, тому що у мене гемоглобін низький. Дааа, я замовила собі баночку ікри дуже смачною, здаю крапку", - жартома сказала Леся з бутербродом у роті.

Також зірка пожартувала, що розтягне цю баночку ікри на півроку - адже це дуже смачно і корисно, ще й свіженьке все.

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

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