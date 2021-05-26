Ведучий Леся Нікітюк поділилася з фанатами коротким відео, як відчуває терпіння своєї охорони
33-річна зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram нові кадри, на яких показала, як стоїть в гримерці і кричить, ніби її поранили, передає Politeka.net.
Так, Леся в красивому блейзері бежевого кольору, одягненому поверх короткого білого топа і в джинсах-момах, в укладанням і легким макіяжем на обличчі починає крачати, що є сили.
"Допоможіть, допоможіть, допоможіть! О, це мій охоронець Ростик - спасибі Ростислав", - сказала Леся шуьтя, коли чоловік з розгону увірвався в гримерку.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Хвороба забрала життя знаменитого українського актора: перші подробиці
Переможець "Голосу країни" ризикнув і несподівано перевершив "Океан Ельзи": "краще, ніж оригінал"
Меладзе після скандалу з Ані Лорак вирішив приїхати в Україну: "Це просто дно"
Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вибух призвів до жертв, кадри трагедії
У цю ж секунду в гримерку вривається Охорона Нікітюк, і приголомшено дивиться на телезірку, чи все у неї в порядку. Але в Лесі все гаразд, вона просто така і любить подуркувати.
Варто нагадати, що раніше Леся похвалилася бутербродом з чорною ікрою і полуницею і пояснила, що їй таке харчування призначив лікар через низький гемоглобін.
"Доброго ранку", - підписала фото Нікітюк, показавши бутерброд з чорною ікрою і з викладеною зверху полуницею у формі квіточки.
"Її приписав лікар, тому що у мене гемоглобін низький. Дааа, я замовила собі баночку ікри дуже смачною, здаю крапку", - жартома сказала Леся з бутербродом у роті.
Також зірка пожартувала, що розтягне цю баночку ікри на півроку - адже це дуже смачно і корисно, ще й свіженьке все.
Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".
Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".