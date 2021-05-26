Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами коротким видео, как испытывает терпение своей охраны

33-летняя звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм новые кадры, на которых показала, как стоит в гримерке и кричит, будто ее ранили, передает Politeka.net.

Так, Леся в красивом блейзере бежевого цвета, одетом поверх короткого белого топа и в джинсах-момах, в укладкой и легким макияжем на лице начинает крачать, что есть силы.

"Помогите, спасите, помогите! О, это мой охранник Ростик - спасибо Ростислав", - сказала Леся шуьтя, когда мужчина с разгона ворвался в гримерку.

В эту же секунду в гримерку врывается охрана Никитюк, и ошеломлено смотрит на телезвезду, все ли у нее в порядке. Но в Леси все в порядке, она просто такая и любит подурковать.

Стоит напомнить, что ранее Леся похвасталась бутербродом с черной икрой и клубникой и обьяснила, что ей такое питание назначил врач из-за низкого гемоглобина.

"Доброе утро", - подписала фото Никитюк, показав бутерброд с черной икрой и с выложеной сверху клубникой в форме цветочка.

"Ее приписал врач, потому что у меня гемоглобин низкий. Дааа, я заказала себе баночку икры очень вкусной, сдаю точку", - шутя сказала Леся с бутербродом во рту.

Также звезда пошутила, что растянет эту баночку икры на полгода - ведь это очень вкусно и полезно, еще и свеженькое все.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".