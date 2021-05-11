На Одещині маленька дитина отруїлася горілкою
Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили на сайті поліції області.
Хлопчика, що лежить посеред вулиці одного з сіл знайшли перехожі і повідомили медикам. Ті - сповістили поліцію.
Як виявилося, хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовищі збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив.
Зараз з хлопчиком все добре, лікарі готують його до виписки, а ось на його 39-річну матір за невиконання обов'язків по догляду за дитиною був складений протокол.
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