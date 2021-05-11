Тепер його мамі загрожує в'язниця

На Одещині маленька дитина отруїлася горілкою

Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили на сайті поліції області.

Хлопчика, що лежить посеред вулиці одного з сіл знайшли перехожі і повідомили медикам. Ті - сповістили поліцію.

Як виявилося, хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовищі збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив.

Зараз з хлопчиком все добре, лікарі готують його до виписки, а ось на його 39-річну матір за невиконання обов'язків по догляду за дитиною був складений протокол.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі іноземець отруїв знайомих заради грабежу, один з них помер.

34-річний чоловік прийшов у квартиру своєї знайомої, під приводом знайомства з друзями та спільного відпочинку.

Зловмисник заздалегідь спланував пограбування, тому приніс із собою хімічну речовину "Азалептин", яку пізніше підсипав у напої потерпілих, щоб ввести їх у несвідомий стан.

Нагадаємо, що дівчинка з друзям пограбувала прикуту до ліжка стареньку: подробиці цинічного злочину на Одещині

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