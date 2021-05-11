Теперь его маме грозит тюрьма

На Одесчине маленький ребенок отравился водкой

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили на сайте полиции области.

Мальчика, лежащего посреди улицы одного из деревень нашли прохожие и сообщили медикам. Те в свою очередь оповестили полицию.

Как оказалось, мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.

Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке, а вот на его 39-летнюю мать за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком был составлен протокол.

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец отравил знакомых ради грабежа, один из них скончался.

34-летний мужчина пришел в квартиру своей знакомой, под предлогом знакомства с друзьями и совместного отдыха.

Злоумышленник заранее спланировал ограбление, поэтому принес с собой химическое вещество «Азалептин», которое позже подсыпал в напитки потерпевших, чтобы ввести их в бессознательное состояние.

Напомним, что девочка с друзьям ограбила прикованную к постели старушку: подробности циничного преступления на Одесчине

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