На Одесчине маленький ребенок отравился водкой
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили на сайте полиции области.
Мальчика, лежащего посреди улицы одного из деревень нашли прохожие и сообщили медикам. Те в свою очередь оповестили полицию.
Как оказалось, мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.
Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке, а вот на его 39-летнюю мать за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком был составлен протокол.
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