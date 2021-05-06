На Сумщині орудував грабіжник під виглядом фельдшера

Як передає Politeka.net, подробиці обурливого інциденту розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Так, в одному з місцевих сіл чоловік потрапив в будинок пенсіонерів, прикинувшись фельдшером, який робить щеплення від коронавірусу, але замість вакцини Літня пара отримала дозу снодійного.

Поки вони спали грабіжник забрав мобільний телефон і банківські картки.

79-річна жінка почала приходити до тями, але злочинець вдарив її і підпалив веранду.

На щастя, пенсіонери не постраждали, а "вакцинатором" виявився раніше судимий 54-річний чоловік. Тепер за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що в Києві дві пенсіонерки віддали шахраєві останні заощадження.

Зловмисник виманив у них 150 тисяч гривень.

У поліції розповіли, що в Деснянському районі до них звернулася Літня жінка із заявою про шахрайство. Вона повідомила, що невідомий забрав у неї 1500 тисяч євро і 350 доларів США.

Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.

Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей" на допомогу дітям " і жорстоко поплатився, відео.

Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".