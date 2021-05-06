На Сумщине орудовал грабитель под видом фельдшера

Как передает Politeka.net, подробности возмутительного инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Так, в одном из местных деревень мужчина попал в дом пенсионеров, притворившись фельдшером, который делает прививки от коронавируса, но вместо вакцины пожилая пара получила дозу снотворного.

Пока они спали грабитель забрал мобильный телефон и банковские карточки.

79-летняя женщина начала приходить в себя, но преступник ударил ее и поджег веранду.

К счастью, пенсионеры не пострадали, а "вакцинатором" оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Теперь за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве две пенсионерки отдали мошеннику последние сбережения.

Злоумышленник выманил у них 150 тысяч гривен.

В полиции рассказали, что в Деснянском районе к ним обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный забрал у нее 1500 тысяч евро и 350 долларов США.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".