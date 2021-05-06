На Сумщине орудовал грабитель под видом фельдшера
Как передает Politeka.net, подробности возмутительного инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в одном из местных деревень мужчина попал в дом пенсионеров, притворившись фельдшером, который делает прививки от коронавируса, но вместо вакцины пожилая пара получила дозу снотворного.
Пока они спали грабитель забрал мобильный телефон и банковские карточки.
79-летняя женщина начала приходить в себя, но преступник ударил ее и поджег веранду.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Красотки из "Женского квартала" устроили в Турции потасовку, жена Кошевого успела заснять: "Я тебе, знаешь, что сделаю..."
Приемная дочь Потапа рассказала невеселую правду, как ей живется: "Высасывают энергию и уходят"
Морозы нагрянут в Украину, регионы уже заметает снегом: где разгулялась стихия
Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…»
К счастью, пенсионеры не пострадали, а "вакцинатором" оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Теперь за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве две пенсионерки отдали мошеннику последние сбережения.
Злоумышленник выманил у них 150 тысяч гривен.
В полиции рассказали, что в Деснянском районе к ним обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный забрал у нее 1500 тысяч евро и 350 долларов США.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".