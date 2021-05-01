Пішов з життя радянський і російський продюсер

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив його товариш Хізрі Байтазієв у соцмережах.



Серце Михайла Плоткіна зупинилося на 78-році життя.



"Сьогодні о 8-20 ранку не стало видатної людини, з якою я дружив понад 30 років, Михайла Володимировича Плоткіна людини - легенди, Патріарха нашого естрадного цеху, що стояв біля витоків створення таких колективів як -"Лийся пісня", "Веселые ребята" , "Самоцветы" і "Надія". Людини - свята. Спочивай з Богом дорогий друже! Нехай земля тобі буде пухом! Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.

Михайла Володимирович свого часу був адміністратором ансамблю "Веселые ребята" , де тільки починала свою кар'єру Алла Пугачова.

За попередньою інформацією, причиною його смерті стали ускладнення від коронавірусу.

У мережі сумують через важку втрату.

"Господи! Ми ж тільки з ним 3 дні тому розмовляли....... Ось вже абсолютно був упевнений що він точно повернеться в стрій і.... Світла Йому Пам'ять!!! Він був такий один", " як сумно, він був дуже хорошим, життєрадісним і веселим людиною. Нехай земля йому буде пухом", " Дуже шкода. Царство Небесне", - висловлювали свої співчуття користувачі Мережі.



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