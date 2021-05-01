Ушел из жизни советский и российски продюсер
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его товарищ Хизри Байтазиев в соцсетях.
Сердце Михаила Плоткина остановилось на 78-году жизни.
"Сегодня в 8-20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина Человека - легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов как -«Лейся песня» «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Надежда». Человека - праздника. Покойся с Богом дорогой Друг! Пусть земля тебе будет пухом! Царствие небесное", - говорится в сообщении.
Михаила Владимирович в свое время был администратором ансамбля "Веселые ребята", где только начинала свою карьеру Алла Пугачева.
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По предварительной информации, причиной его смерти стали осложнения от коронавируса.
В сети скорбят из-за тяжелой потери.
"Господи! Мы же только с ним 3 дня назад разговаривали....... Вот уж абсолютно был уверен что он точно вернется в строй и.... Светлая Ему Память!!! Он был такой один", "Как грустно, он был очень хорошим, жизнерадостным и веселым человеком. Пусть земля ему будет пухом", " Очень жалко. Царство небесное", - выражали свои соболезнования пользователи сети.
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