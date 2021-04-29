На Закарпатті вчителька в ході навчального процесу перейшла рукоприкладству

Подробиці і відео інциденту в одній зі шкіл міста Рахів опублікувала місцеве видання" Голос Карпат " (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадри видно, як педагог молодших класів однієї зі шкіл району підвищує голос на учнів. Більш того, в один момент вона вийшла з себе, схопила дитину за волосся і почала його тріпати, нібито через невиконане завдання.

Відеоролик набрав розголосу в соцмережах. Відомо, вже направлено відповідний запит до місцевих органів влади.

Також ми розповідали, що одній зі шкіл Кропивницького, багатодітній матері пригрозили, що її дитина-другокласник, залишиться без подарунка на День святого Миколая, якщо вона не заплатить борг по зборах до фонду класу.

Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.

Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.