На Закарпатті вчителька в ході навчального процесу перейшла рукоприкладству
Подробиці і відео інциденту в одній зі шкіл міста Рахів опублікувала місцеве видання" Голос Карпат " (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадри видно, як педагог молодших класів однієї зі шкіл району підвищує голос на учнів. Більш того, в один момент вона вийшла з себе, схопила дитину за волосся і почала його тріпати, нібито через невиконане завдання.
Відеоролик набрав розголосу в соцмережах. Відомо, вже направлено відповідний запит до місцевих органів влади.
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Також ми розповідали, що одній зі шкіл Кропивницького, багатодітній матері пригрозили, що її дитина-другокласник, залишиться без подарунка на День святого Миколая, якщо вона не заплатить борг по зборах до фонду класу.
Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.
Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.