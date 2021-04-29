На Закарпатье учительница в ходе учебного процесса перешла рукоприкладству
Подробности и видео инцидента в одной из школ города Рахов опубликовала местное издание "Голос Карпат" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадры видно, как педагог младших классов одной из школ района повышает голос на учеников. Более того, в один момент она вышла из себя, схватила ребенка за волосы и начала его трепать, якобы из-за невыполненного задания.
Видеоролик набрал огласку в соцсетях. Известно, уже направлен соответствующий запрос в местные органы власти.
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Также мы рассказывали, что одной из школ Кропивницкого, многодетной матери пригрозили, что ее ребенок-второклассник, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.