Пішов з життя відомий український письменник і драматург

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила Еля Босович на своїй сторінці в Facebook.



Кіносценарист і засновник першої незалежної кіностудії "Галичина-фільм" Василь Босович не дожив лише кілька днів до свого 80-річчя.

"Нехай світла пам'ять про нього живе серед його колег, друзів і рідних, Нехай земля буде пухом для його виснаженого хворобою тіла, і нехай душа його знайде вічний мир і спокій серед незвіданих для людей небес", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі також висловили співчуття рідним і близьким видатного українця.

"Господи, що ж робиться ?! Інтелігент духу, патріот непоказний, талановитий драматург, мислитель і при цьому - скромна людина... Відходить покоління великих. Упокій, Господи, його душу ... Вічна і світла пам'ять", "Наші щирі співчуття всій Вашій родині. Вічна пам'ять", " Господи, як шкода. Вічна, світла пам'ять. Співчуття родині", " нехай з Богом спочиває. Великою людиною був", - писали в мережі.

Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

Також Politeka писала, що зупинилося серце видатного українця, який місяць боровся з вірусом.