Ушел из жизни известный украинский писатель и драматург
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила Эля Босович на своей страничке в Facebook.
Киносценарист и основатель первой независимой киностудии "Галичина-фильм" Василий Босович не дожил всего несколько дней до своего 80-летия.
"Пусть светлая память о нем живет среди его коллег, друзей и родных, пусть земля будет пухом для его истощенного болезнью тела, и пусть душа его обретет вечный мир и спокойствие среди неизведанных для людей небес", - говорится в сообщении.
Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким выдающегося украинца.
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"Господи, что же делается ?! Интеллигент духа, патриот невзрачный, талантливый драматург, мыслитель и при этом - скромный человек... Уходит поколение великих. Упокой, Господи, его душу ... Вечная и светлая память", "Наши искренние соболезнования всей вашей семье. Вечная память", "Господи, как жаль. Вечная, светлая память. Соболезнования семье", "Пусть с Богом покоится. Великим человеком был", - писали в сети.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.