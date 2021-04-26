На Вінничині сталася смертельна ДТП
Як передає Politeka.net, подробиці та кадри з місця страшної аварії показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За попередньою інформацією, зіткнення фури і мікроавтобуса сталося лоб в лоб з вини водія вантажівки. Удар був такої сили, що автомобілі перетворилися на купи металу.
Чоловіки, які були за кермом транспортних засобів загинули на місці, за життя пасажира фури зараз борються лікарі - його в лікарню доставили з важкими травмами.
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Автомобіль "Ауді" зіткнувся з мікроавтобусом, вилетів у кювет і загорівся.
47-річна жінка та 13-річний хлопчик, загинули на місці події. Водій авто отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
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