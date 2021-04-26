На Винничине произошло смертельное ДТП
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места жуткой аварии показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По предварительной информации, столкновение фуры и микроавтобуса произошло лоб в лоб по вине водителя грузовика. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груды метала.
Мужчины, которые были за рулем транспортных средств погибли на месте, за жизнь пассажира фуры сейчас борются врачи - его в больницу доставили с тяжелыми травмами.
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