Масштабна пожежа в лікарні для інфікованих коронавірусом забрала величезну кількість життів

Трагедія сталася вночі в іракській столиці Багдаді, повідомляють іноземні ЗМІ (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

Причиною НП став вибух балона з киснем в палаті інтенсивної терапії.

За останніми даними, число загиблих в результаті пожежі в ковідній лікарні склало 82 людини, а постраждалих 101.

"Пожежа в лікарні" Ібн аль-Хатиб» забрала життя 82 людей, 110 постраждали", - повідомив представник МВС генерал-майор Халед аль-Міхна.

У той же час є інформація, що серед жертв було не менше 28 пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Всі вони перебували у важкому стані.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі провів екстрене засідання в штабі Багдадського командування операцій, в ході якого відсторонив від посад міністра охорони здоров'я країни і мера Багдада.

На зустрічі він заявив про недбалість чиновників і керівництва лікарні і дав владі Іраку 24 години, щоб представити результати розслідування.

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