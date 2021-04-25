Масштабна пожежа в лікарні для інфікованих коронавірусом забрала величезну кількість життів
Трагедія сталася вночі в іракській столиці Багдаді, повідомляють іноземні
Причиною НП став вибух балона з киснем в палаті інтенсивної терапії.
За останніми даними, число загиблих в результаті пожежі в ковідній лікарні склало 82 людини, а постраждалих 101.
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"Пожежа в лікарні" Ібн аль-Хатиб» забрала життя 82 людей, 110 постраждали", - повідомив представник МВС генерал-майор Халед аль-Міхна.
У той же час є інформація, що серед жертв було не менше 28 пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Всі вони перебували у важкому стані.
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі провів екстрене засідання в штабі Багдадського командування операцій, в ході якого відсторонив від посад міністра охорони здоров'я країни і мера Багдада.
На зустрічі він заявив про недбалість чиновників і керівництва лікарні і дав владі Іраку 24 години, щоб представити результати розслідування.
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