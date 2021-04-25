Масштабный пожар в больнице для инфицированных коронавирусом унес огромное количество жизней

Трагедия произошла ночью в иракской столице Багдаде, сообщают иностранные СМИ (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

Причиной ЧП стал взрыв баллона с кислородом в палате интенсивной терапии.

По последним данным, число погибших в результате пожара в ковидной больнице составило 82 человека, а пострадавших 101.

«Пожар в больнице «Ибн аль-Хатыб» унёс жизни 82 человек, 110 пострадали», - сообщил представитель МВД генерал-майор Халед аль-Михна.

В тоже время есть информация, что среди жертв было не менее 28 пациентов, которые пребывали на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все они находились в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими провел экстренное заседание в штабе Багдадского командования операций, в ходе которого отстранил от должностей министра здравоохранения страны и мэра Багдада.

На встрече он заявил о халатности чиновников и руководства больницы и дал властям Ирака 24 часа, чтобы представить результаты расследования.

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