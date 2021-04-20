Президент Чаду Ідрісс Дебі помер після 30 років перебування при владі
За інформацією DW, лідер країни помер під час відвідин військ на передовій у боротьбі з північними повстанцями.
Ідріс Дебі помер всього через день після того, як його переобрали президентом країни.
Причина смерті поки не відома.
68-річний Дебі почав своє прийшов на посаду лідера країни в 1990 році. Він є одним з президентів Африки, який провів на посаді найбільше часу.
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