Президент Чаду Ідрісс Дебі помер після 30 років перебування при владі

За інформацією DW, лідер країни помер під час відвідин військ на передовій у боротьбі з північними повстанцями.

Ідріс Дебі помер всього через день після того, як його переобрали президентом країни.

Причина смерті поки не відома.

68-річний Дебі почав своє прийшов на посаду лідера країни в 1990 році. Він є одним з президентів Африки, який провів на посаді найбільше часу.

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Дассо було 69 років. Він був онуком французького авіаінжинера і засновника сімейної корпорації Dassault Aviation, яка займається авіапромисловістю.

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