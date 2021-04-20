Президент Чада Идрисс Деби скончался после 30 лет пребывания у власти

По информации DW, лидер страны умер во время посещения войск на передовой в борьбе с северными повстанцами.

Идрисс Деби умер всего через день после того, как его переизбрали президентом страны.

Причина смерти пока не известна.

68-летний Деби начал свое пришел на пост лидера страны в 1990 году. Он является одним из президентов Африки, который провел на должности больше всего времени.

Ранее мы сообщали, что 7 марта в авиакатастрофе погиб известный олигарх и политик Оливье Дассо.

Дассо было 69 лет. Он был внуком французского авиаинжинера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая занимается авиапромышленностью.

Напомним, беда случилась с легендарным актером-красавцем Василием Лановым.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце легенды кино, не дожил месяц до дня рождения: "Колоссальная потеря".

Также Politeka писала, что трагедия на реке унесла жизнь легенды музыки и телеведущего, в Сети волна скорби.