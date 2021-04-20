Президент Чада Идрисс Деби скончался после 30 лет пребывания у власти
По информации DW, лидер страны умер во время посещения войск на передовой в борьбе с северными повстанцами.
Идрисс Деби умер всего через день после того, как его переизбрали президентом страны.
Причина смерти пока не известна.
68-летний Деби начал свое пришел на пост лидера страны в 1990 году. Он является одним из президентов Африки, который провел на должности больше всего времени.
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