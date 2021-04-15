На Донбасі пес врятував захисників України від міни російських окупантів

Як передає Politeka, про це повідомили у пресслужбі 10-ої гірсько-штурмової бригади.

За інформацієї українських військових, окупанти скинули з беспілотника протипіхотну міну, яку знешкодив пес. При цьому бійці ЗСУ наголосили, що тварина залишилась живою. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

Інцидент стався у четвер, 15 квітня, на позиціях у Новгородському Донецької області.

"15 квітня. Ранок, 7 годин, Новгородське. Російським окупантам немає спокою. ПОМ-2 "Отек". 3 штуки. На щастя, без жертв. Цю ПОМку, яка на відео, випадково "зняв" собака. Пес живий", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, за даними штабу ООС, протягом минулої доби, 14 квітня, на Донбасі було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожогобезпілотника з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений. Протягом доби втрат з боку ЗСУ на Донбасі не зафіксовано.

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