На Донбассе пес спас защитников Украины от мины российских оккупантов

Как передает Politeka, об этом сообщили в пресс-службе 10-й горно-штурмовой бригады.

По информации украинских военных, оккупанты сбросили с беспилотника противопехотную мину, которую обезвредил пес. При этом бойцы ВСУ отметили, что животное осталось живым. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Инцидент произошел в четверг, 15 апреля, на позициях в Новгородском Донецкой области.

"15 апреля. Утро, 7 часов, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2"Отек". 3 штуки. К счастью, без жертв. Эту ПОМку, которая на видео, случайно "сняла" собака. Пес жив", - говорится в сообщении.

Как известно, по данным штаба ООС, в течение минувших суток, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника было вовремя подавлено. В течение суток потерь со стороны ВСУ на Донбассе не зафиксировано.

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