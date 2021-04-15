На Донбассе пес спас защитников Украины от мины российских оккупантов
Как передает Politeka, об этом сообщили в пресс-службе 10-й горно-штурмовой бригады.
По информации украинских военных, оккупанты сбросили с беспилотника противопехотную мину, которую обезвредил пес. При этом бойцы ВСУ отметили, что животное осталось живым. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
Инцидент произошел в четверг, 15 апреля, на позициях в Новгородском Донецкой области.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Женатый сын Григория Чапкиса попал под чары опасной и свободной Тины Кароль: "Огонь!"
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…»
Друг Ани Лорак в деталях показал хоромы Киркорова изнутри, дав волю эмоциям: "Это же сколько надо..."
"15 апреля. Утро, 7 часов, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2"Отек". 3 штуки. К счастью, без жертв. Эту ПОМку, которая на видео, случайно "сняла" собака. Пес жив", - говорится в сообщении.
Как известно, по данным штаба ООС, в течение минувших суток, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника было вовремя подавлено. В течение суток потерь со стороны ВСУ на Донбассе не зафиксировано.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: ВСУ сообщили печальное известие.
Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".
Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".